AirBaltic з травня збільшить кількість рейсів із Риги в Сімферополь

Латвійська національна авіакомпанія AirBaltic має намір з 17 травня збільшити кількість рейсів із Риги в Сімферополь на один - до трьох на тиждень.

Як повідомили УНІАН у Курортно-інформаційному центрі Криму, про це було заявлено на прес-конференції в Ризі за участю представників авіакомпанії, ризької мерії та Міністерства курортів і туризму Криму.

«Завдяки допомозі кримських властей з середини травня зі столиці Латвії в Сімферополь щотижня буде здійснюватися три рейси на літаках «Боїнг-737», - сказано в прес-релізі.

Директор Ризького бюро з розвитку туризму (RTAB) Гастонс НЕЙМАНІС висловив надію на те, що збільшення кількості авіарейсів за маршрутом Рига - Сімферополь сприятиме розвитку двостороннього туристичного потоку.

За даними ризьких туроператорів, Крим входить до п'ятірки найбільш популярних туристичних напрямків серед жителів Риги.

Мінкурортів Криму і влада Риги мають намір створити робочу групу з розширення двостороннього співробітництва в сфері туризму і розглядають можливість встановлення побратимських зв'язків між столицею Латвії і Сімферополем.