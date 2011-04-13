Донецька залізниця виграла суд першої інстанції стосовно куріння в поїздах

Держпідприємство «Донецька залізниця» виграло суд першої інстанції стосовно куріння в поїздах.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Донецької залізниці.

Згідно з повідомленням, 11 квітня 2011 Горняцький районний суд м. Макіївка, розглянувши у відкритому судовому засіданні позов Ігоря МАРУСЕНКА про захист прав споживача та відшкодування моральної шкоди (справа № 2-854), виніс рішення відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Рішення може бути оскаржене в Апеляційному суді Донецької області протягом десяти днів з моменту оголошення.

Нагадаємо, І.МАРУСЕНКО звернувся в Горняцький районний суд м. Макіївка з позовною заявою до ДП «Донецька залізниця» про захист прав споживачів та відшкодування моральної шкоди в сумі 3000 гривень у зв'язку із забороною курити у вагонах поїзда, посилаючись на те, що відповідач порушив його конституційні права як вільного громадянина України.

Довідка УНІАН. З липня 2009 року курити в українських поїздах заборонено - повністю набув чинності закон про заборону куріння в громадських місцях, а саме ч. 3 ст. 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення».