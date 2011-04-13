Південна залізниця завершить модернізацію ділянки Гребінка-Полтава до літа

На Південнійзалізниці(ПЗ) ведуться роботизмодернізації ділянкиГребінка-Полтава,якуплануєтьсязавершити допочаткулітніхперевезень.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-центріПівденної залізниці.

Згідно з повідомленням,фахівцямиколійногогосподарства вжемодернізовано5,2кмзалізниціперегонуТарнавщина-блок-пост190км,цю ділянкуздановексплуатацію 10квітня.Ранішемодернізовано4,8кмколіїнаперегоніблок-пост167-блок-пост172.Вже розпочалися роботиз модернізації7,7кмколії наділянціГребінка-Боярський,атакож триваютьна10,6кмділянкиРомодан-Кибинці.Завдякимодернізації колії з'явитьсяможливістьдлярухупасажирськихпоїздівзішвидкістюдо160км/год.

Дляцьоготакож укладаютьсяновістрілочні переводи,примонтажіякихбудезастосованаалюмінієво-термітнезварювання, якезапобігає утвореннюстиків.

Нагадаємо,ділянкаГребінка-Полтававходитьу національнийтранспортнийкоридорКиїв-Полтава-Красноград-Лозова-Донецьк.

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