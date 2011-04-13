Двоє москвичів намагалися виїхати між вагонами "Сапсана"

ЖителіМосквиРоманГромовіМар'янаКурбанова,якінамагалисявиїхатиізСанкт-Петербургаміжвагонамипоїзда"Сапсан",булиоштрафованіна100руб.кожен.

Молодихлюдейвизналивиннимив правопорушенні,передбаченомуч.1ст.11.17КодексуРосійськоїФедераціїпро адміністративну відповідальність,запроїздна непристосованихдляпроїздупасажирівмісцях,говоритьсявповідомленні Північно-Західної транспортноїпрокуратури.

Інцидентстався 28березня 2011 року.Використовуючиальпіністськеспорядження,молоділюдизакріпилисебеміжвагонами "Сапсана" передйоговідправленням.Далековідїхатиїм,однак,не вдалося -порушникибулизнятіз поїздананайближчійстанції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter