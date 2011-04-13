Рада ЄС виступає за початок реалізації Дунайської стратегії без зволікань

Брюссель. Рада ЄС виступає за початок реалізації Дунайської стратегії без зволікання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прийнятих сьогодні висновках на засіданні Ради із загальних справ ЄС у Люксембурзі.

Для прискорення реалізації стратегії на практиці міністри Європейського Союзу пропонують створювати в необхідних випадках мережі національних контактних пунктів, а також визначити всіх зацікавлених учасників у реалізації конкретних проектів у рамках стратегії.

Окрім того, європейські міністри закликали країни-учасниці визначити реалістичні цілі, які можуть бути досягнуті в рамках реалізації стратегії, а також забезпечити необхідною інформацією про стратегію громадян, зокрема, представників громадянського суспільства.

Країнам-учасницям запропоновано створити список існуючих проектів, а також список ідей можливих нових проектів, які можуть бути реалізовані у рамках Дунайської стратегії.

При цьому Єврокомісія, на думку Ради ЄС, має виконувати лідируючу роль у координації дій країн-учасниць.

Як повідомляв УНІАН, Дунайська стратегія спрямована на розвиток економічного потенціалу Дунайського регіону і покращення екологічної ситуації.

Проект стратегії містить План дій за 4-ма напрямами: посилення зв'язків придунайських регіонів, захист навколишнього середовища, підвищення добробуту і посилення Дунайського регіону (збільшення інституційних спроможностей і співпраці для сприяння безпеці і боротьби з організованою злочинністю).

Стратегія передбачає участь країн - членів Євросоюзу і ще 6 країн: 4 країн Західних Балкан і двох країн «Східного партнерства» – України і Молдови.

Передбачається, що стратегія буде затверджена на засіданні Європейської Ради у червні.