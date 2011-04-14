“Укрзалізниця” створила Центральну комісію з реформування залізничного транспорту. Як повідомили УНІАН в прес-центрі “Укрзалізниці”, Комісію утворено наказом генерального директора “Укрзалізниці” (від 12 квітня 2011 року №132-Ц) на виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

Комісія створена з метою опрацювання проектів законодавчих та інших нормативних актів і врахування особливостей організаційно-правової та господарської діяльності залізничного транспорту. Серед основних завдань комісії — аналіз та узгодження пропозицій щодо моделі ринку залізничних послуг у цілому і по кожному господарству окремо; погодження проектів законодавчих та нормативних актів, необхідних для здійснення реформування галузі.

До складу Центральної комісії увійшов увесь керівний склад залізничної галузі: генеральний директор, його заступники, начальники головних управлінь, профспілки, начальники залізниць та спеціалізованих підприємств.

Іншим наказом гендиректора “Укрзалізниці” (від 12 квітня 2011 року №133-Ц) утворено робочу групу “Укрзалізниці” з реформування залізничного транспорту. Основними завданнями робочої групи визначено підготовку пропозицій щодо оптимізації структури залізничного транспорту, розробки ринкової моделі функціонування та необхідних для її створення проектів законодавчих і нормативних актів.

Серед першочергових завдань робочої групи — забезпечення супроводження законопроекту «Про особливості створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» під час його розгляду в причетних міністерствах та відомствах і надання на розгляд Кабінету Міністрів.

Гендиректор “Укрзалізниці” Володимир КОЗАК заявив, що структурне реформування залізничного транспорту є першим кроком та необхідною передумовою модернізації залізничної галузі, залучення інвестиційних коштів. «Наша мета та абсолютний пріоритет державної політики у сфері залізничного транспорту — створення сучасного високотехнологічного залізничного комплексу, здатного ефективно забезпечувати зростаючі потреби економіки країни, якісно та своєчасно перевозити пасажирів та вантажі, максимально використовувати транзитні можливості України”, - наголосив В.КОЗАК. За його словами, підтримка структурної реформи залізничної галузі з боку Президента України, Кабінету Міністрів та парламенту дозволить провести її у максимально стислі терміни.