Сьогодні до ВР буде внесений законопроект Президента про спрощення техогляду

Сьогодні до Верховної Ради буде внесений законопроект Президента про спрощення порядку обов`язкового проведення технічного огляду автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила на брифінгу радник Президента України, представник Президента у Конституційному суді Олена ЛУКАШ.

За її словами, проектом пропонується відмінити в Україні проходження обов`язкового державного техогляду, а також відмінити талони про проходження ТО.

Зокрема, пропонується відмінити обов`язковий ТО для легкових автомобілів, які не використовуються у комерційних цілях.

Пропонується істотне спрощення порядку проходження ТО для інших транспортних засобів.

Також пропонується відсторонити ДАІ від проведення обов`язкового техконтролю транспортних засобів, і передати ці повноваження суб`єктам господарювання.

Крім того, пропонується відмінити вимоги щодо обов`язкової наявності у водія дорожнього (маршрутного) листа і нотаріально засвідченої довіреності на управління ТЗ.

Від проходження ТО звільняються усі легкові автомобілі, причепи до них, мотоцикли, мопеди і т.п., незалежно від терміну експлуатації.

Також від проходження ТО звільняються легкові комерційні автомобілі і вантажні вантажопідйомністю до 3,5 тонни з терміном експлуатації до 2-х років.

«Слід підкреслити, що пропоноване звільнення від проходження обов`язкового техконтролю не стосуватиметься транспортних засобів, що використовуються для перевезення людей, вантажів, зокрема небезпечних», - зазначила О.ЛУКАШ.

Легкові автомобілі, що використовуються у комерційних цілях, проходитимуть ТО раз на два роки, вантажні автомобілі вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, таксі проходитимуть ТО щороку, автобуси і автомобілі з перевезення небезпечних вантажів – двічі на рік.

Як зазначила О.ЛУКАШ, відповідні зміни Президент планує внести у зв`язку з тим, що існуюча система техогляду не забезпечує реального контролю за станом транспортних засобів.

За її словами, за оцінками експертів, близько 90% власників ТЗ одержують талони про проходження техогляду без будь-яких перевірок за допомогою сталих корупційних схем.

Зокрема, за її даними, обсяг таких неофіційних платежів на рік становить близько 1 млрд. грн.

Водночас, ДТП в Україні відбуваються, у більшості випадків, через порушення правил дорожнього руху, тоді як несправність ТЗ становить менш як 1% у випадках ДТП.

За словами О.ЛУКАШ, крім того, законопроектом планується внести зміни до законодавства, зокрема, доповнити страхове законодавство, адміністративне й ін.

При цьому пропонується встановити точний перелік ситуацій, у яких ДАІ може зупиняти автомобіль, що обмежить випадки перевірки автомобілів органами ДАІ і знизить кількість безпідставних зупинок авто.

Як повідомила О.ЛУКАШ, проект буде внесений до ВР як невідкладний, при цьому вона висловила упевненість, що депутати також зацікавлені в його ухваленні, тому він буде прийнятий максимально швидко і набуде чинності вже за кілька місяців, коли ДАІ проведе всі необхідні підготовки.