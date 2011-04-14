Одеська залізниця у квітні-травні призупиняє курсування поїзда Одеса-Сімферополь

У деякі дні квітня і травня Одеська залізниця призупинить курсування поїзда Одеса-Сімферополь. Про це УНІАН повідомила прес-служба Одеської залізниці.

Зокрема, для проведення дорожніх робіт на ділянці Миколаїв-Колосовка 6, 7, 18 і 19 квітня Одеська залізниця відміняє курсування поїзда № 650/649 Одеса-Сімферополь. Крім того, курсування поїзда № 649/650 Сімферополь-Одеса (у зворотному напрямі) буде призупинено 20, 21, 26, 27 квітня і 4, 5 травня у зв`язку з проведенням дорожніх робіт на ділянці Вадим-Джанкой Придніпровської залізниці.

Залізничники закликають пасажирів бути уважними і заздалегідь знайомитися зі змінами у розкладі руху пасажирських поїздів.