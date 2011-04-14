ДЗ у першому кварталі запобігла 98 випадкам крадіжок вантажів

У I кварталі 2011 року працівники спільних оперативних груп воєнізованої охорони Донецької залізниці запобігли 98 випадкам розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму 73,2 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Донецької залізниці.

У ході проведених заходів, направлених на стабілізацію оперативної ситуації на станціях і ділянках залізниці, затримані і передані правоохоронним органам 120 розкрадачів для вживання заходів згідно з чинним законодавством.

Згідно з повідомленням, як правило, об`єктами посягань стають вантажі, що перевозяться відкритим рухомим складом, у першу чергу, це вироби з чорних металів, металобрухт і вугілля.

З метою запобігання розкраданням працівники воєнізованої охорони у 1-му кварталі супроводили 12,4 тисячі поїзді з номенклатурними й іншими цінними вантажами. Під час супроводження, з метою відсічі нападів зловмисників на вантажі, як попереджувальний засіб 7 разів застосували табельну зброю.

Як зазначають на Донецькій залізниці, також працівники воєнізованої охорони постійно проводять роботу з профілактики правопорушень на залізниці. Зокрема, за вказаний період, згідно зі статтею 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, серед яких проїзд у вантажних поїздах і ходіння у невстановлених місцях залізничними коліями, до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на загальну суму 4,6 тис. грн. притягнуто 158 осіб.

Залізничники вкотре застерігають правопорушників, що незаконне посягання на вантажі і майно залізниць може привести до виникнення аварійних ситуацій тягне за собою кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, 6 січня 2011 р. набув чинності Закон України 2742-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за втручання у діяльність транспорту».

Цей закон передбачає підвищення розмірів штрафних санкцій більш ніж у 4 рази за порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті, користування засобами залізничного транспорту, порушення правил, направлених на забезпечення збереження вантажів на залізничному, морському, річковому і автомобільному транспорті.