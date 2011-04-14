Україна і РФ домовилися збільшити кількість авіарейсів між Москвою і Києвом

Москва. Україна і Росія домовилися збільшити кількість авіарейсів між Москвою і Києвом із 70 до 100 на тиждень.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав віце-прем`єр-міністр України, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Ми досягли угоди, що між Києвом і Москвою ми збільшуємо частоту руху. Кількість рейсів дорівнюватиме 100 замість 70, які були до цього на тиждень», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

У свою чергу міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН сказав, що це дасть змогу збільшити пасажиропотік на цьому напрямку на 20%.