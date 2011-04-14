Катастрофа Ан-148 не вплине на перспективи даного проекту – міністр транспорту Росії

Катастрофа літака Ан-148, що сталася у березні в Бєлгородському районі Росії, не вплине на перспективи даного проекту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН.

«Ми не припиняли польоти літака Ан-148, які знаходяться в експлуатації в російських авіакомпаніях, і це говорить про те, що ця катастрофа, на мій погляд, не вплине на проходження в майбутньому літака», - сказав І.ЛЕВІТІН.

Він повідомив, що Мінтранс РФ проводить технічний супровід цієї моделі в російських авіакомпаніях, і уважно стежить за технічними параметрами, ефективністю. «Ми вважаємо, що у цього літака є перспектива роботи в цивільній авіації», - сказав І.ЛЕВІТІН.

Водночас він зазначив, що розслідування катастрофи продовжується, і воно не знаходиться в компетенції Мінтрансу, оскільки даний літак не був введення в експлуатацію для здійснення рейсів.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сказав, що Україна не припиняла експлуатацію Ан-148.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня у селі Гарбузове Олексіївського району Бєлгородської області РФ впав літак Ан-148, який проходив льотні випробування. У результаті падіння літака загинули 6 чоловік – четверо росіян і два льотчики з М‘янми. При цьому за штурвалом був пілот з М‘янми.

Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир МАРКІН заявив, що, згідно з основною версією, літак Ан-148 зазнав аварії через несправність устаткування, що визначає швидкість руху літака. Разом із тим, поки ще не виключені версії помилки пілота, а також використання неякісного палива.

Ан-148 – сімейство літаків, призначених для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних лініях. Розробником літака є Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова. Серійне виробництво модифікації Ан-148-100 в Росії здійснюється за ліцензією на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» з 2009 року.