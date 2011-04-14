Президент затвердив положення про «Укравтодор»

Президент України Указом 456/2011 від 13 квітня затвердив Положення про Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор). Текст документа розміщений на сайті глави держави.

Встановлюється, що Державне агентство автомобільних доріг України є правонаступником Державної служби автомобільних доріг України.

Кабінету міністрів України доручено в двомісячний термін привести власні нормативно-правові акти у відповідність до даного указу; забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до даного указу. Указ набуває чинності з дня його публікації.

Згідно з документом, «Укравтодор» є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через віце-прем'єр-міністра України - міністра інфраструктури України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства і управління автомобільними дорогами.

Основними завданнями «Укравтодору» є: реалізація державної політики, а також внесення пропозицій щодо її формування у сфері дорожнього господарства; здійснення управління автомобільними дорогами загального користування; організація реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, відповідного інженерного облаштування, розміщення об'єктів дорожнього сервісу та інших споруд; забезпечення технічного регулювання у сфері реконструкції і капітального ремонту автомобільних доріг.

Як повідомляв УНІАН, Указом Президента від 6 квітня ц.р. №370/2011 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» ліквідовані, реорганізовані й створені ряд органів влади. Зокрема, створене Державне агентство автомобільних доріг України шляхом реорганізації Державної служби автомобільних доріг України.