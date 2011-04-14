На вокзалі російської столиці будуть перевіряти пасажирів поїзда «Москва-Київ»

Москва. Міністерство транспорту РФ планує до кінця травня ввести перевірку пасажирів поїзда №1 «Москва-Київ» на вокзалі в російській столиці.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВІТІН сказав на прес-конференції в Москві.

«Ми плануємо, що наприкінці травня почне працювати ця технологія, і з нашого боку все буде готове і ми побачимо, які витрати по людях, які обслуговують ці поїзди», - сказав І.ЛЕВІТІН.

Він підкреслив, що вказівки президентів України і РФ стосуються тільки поїзда №1, що курсує між столицями двох країн.

За його словами, щоб застосувати цю технологію для всіх поїздів які курсують за маршрутом «Москва-Київ», потрібно переглядати кількість працівників митних і прикордонних органів, оскільки огляд і перевірка здійснюються під час руху поїздів.

І.ЛЕВІТІН зазначив, що за рахунок відмови від зупинок на прикордонні формальності можна виграти по годині з кожного боку.

У свою чергу, віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ сказав, що оцінка з боку пасажирів того, що їх не будять «не завжди адекватні працівники кордону і митниці, безперечно, позитивна».

На його думку, в майбутньому, між Москвою і Києвом буде збільшено кількість поїздів з проходженням митних і прикордонних постів у кінці і початку шляху. «Не можна сказати, що це будуть усі поїзди але ще частину швидких поїздів можна буде перевести в такий режим», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2010 року «Укрзаліниця», українські митниця і прикордонники розпочали експеримент зі спрощеної процедури прикордонних формальностей, митного контролю в поїзді №1/2 «Київ-Москва».

«Експеримент полягає в тому, що всі прикордонні формальності проводяться на станції Київ-пасажирський», - сказав перед відправленням поїзда №1 начальник управління прикордонного контролю і реєстрації Адміністрації Держприклрдонслужби Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ.