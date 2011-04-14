«Укрзалізниця» до великодніх свят призначила 27 додаткових поїздів

Залізниці України станом на 14 квітня 2011 року призначили 27 додаткових поїздів напередодні й під час великодніх свят.

Про це повідомляє УНІАН прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, 9 поїздів призначила Південно-Західна залізниця; 6 - Придніпровська; по чотири - Одеська та Південна; по два - Донецька та Львівська залізниці. Також 4 поїзди призначили Російські залізниці.

Південно-Західною залізницею призначено: поїзд № 207/208 Київ-Ужгород відправленням із Києва 21, 22, 23, 24 квітня, з Ужгорода - 22, 23, 24, 25 квітня; № 219/220 Київ - Івано-Франківськ відправленням із Києва 23, 25 квітня, з Івано-Франківська - 23, 25 квітня; № 525/512 Київ-Мукачеве відправленням із Києва 21 квітня, із Мукачеве – 22 квітня; № 253 Київ-Львів відправленням із Києва 23 квітня; № 501/592 Київ-Львів відправленням із Києва 21 квітня, з Львова - 22 квітня; № 529 Київ-Львів відправленням із Києва 22 квітня; № 591 Київ-Тернопіль відправленням із Києва 23 квітня; № 537/538-529/530 Київ-Ужгород-Жмеринка відправленням із Києва 22 квітня, з Ужгорода 23 квітня; № 505/506-597/598 Київ-Ужгород-Хмельницький відправленням із Києва 23 квітня, з Ужгорода 23 квітня.

Львівська залізниця: № 147/148 Київ-Львів-Київ відправленням із Києва і з Львова 22, 23, 25 квітня; № 514-501/502 Львів-Київ-Чернівці відправленням зі Львова 22 квітня, з Києва 22 квітня.

Донецька залізниця: № 524/523 Луганськ-Київ відправленням із Луганська 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня; № 577/578-576/575 Донецьк-Київ відправленням із Донецька 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня.

Придніпровська залізниця: № 238/237-294/293 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя з 20 квітня по 12 травня щодня, крім 22, 24 квітня, з Києва з 21 квітня по 13 травня щодня, крім 23, 25 квітня; № 146/145 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня; № 248/247 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня; № 545/556 Дніпропетровськ-Львів відправленням із Дніпропетровська 22 квітня, з Львова - 23 квітня; № 536/535-510/509 Сімферополь-Львів відправленням із Сімферополя 22 квітня, з Львова 23 квітня; № 561/562-522/521 Дніпропетровськ-Київ-Запоріжжя відправленням із Дніпропетровська 22 квітня, з Києва 23 квітня.

Південною залізницею призначено: поїзд № 175/176 Харків-Сімферополь відправленням із Харкова 23 квітня, із Сімферополя - 23 квітня; № 529/546 Харків-Сімферополь відправленням із Харкова 22 квітня, із Сімферополя - 23 квітня; № 563/278 Харків-Київ відправленням із Харкова 22 квітня, з Києва 23 квітня; № 225/278 Харків-Київ відправленням із Харкова 22 квітня, з Києва 22 квітня.

Одеська залізниця: № 432/431 Одеса-Харків відправленням із Одеси 22, 25 квітня; з Харкова - 23, 26 квітня; № 590/589 Одеса-Сімферополь відправленням із Одеси 22 квітня, з Сімферополя - 23 квітня; № 210/209 Миколаїв-Київ відправленням із Миколаєва 21, 25 квітня; з Києва - 22, 26 квітня; № 228/227 Одеса-Львів відправленням із Одеси 22 квітня, зі Львова 23 квітня.

Російською залізницею призначено: № 259/96 Москва-Київ відправленням із Москви 23 квітня, з Києва 23 квітня; № 211/564 Москва-Харків відправленням із Москви 22 квітня, з Харкова 23 квітня; № 217/218 Москва-Знам’янка відправленням із Москви 21 квітня, зі Знам’янки 22 квітня; № 235/464 Москва-Одеса відправленням із Москви 22 квітня, з Одеси 23 квітня.