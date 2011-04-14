Російська лоукост-компанія «Авіанова» відкриє рейси між Москвою і Сімферополем
16:18, 14 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
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Російська лоукост-авіакомпанія, «Авіанова» з 15 червня ц.р. запустить свій перший міжнародний напрямок: Москва–Сімферополь.
Про це повідомляється на сайті авіакомпанії.
Згідно з повідомленням, при цьому тарифи залишаються на рівні внутрішньоросійських. Рейси до столиці Криму виконуватимуться 4 рази на тиждень по вівторках, четвергах, п'ятницях і суботах.
Довідка УНІАН. «Авіанова» – російська лоукост-авіакомпанія, що базується в аеропорту «Шереметьєво» (термінал В), а також в аеропорту «Краснодар» (з квітня 2011 року). Флот складається з п'яти сучасних повітряних суден типу Airbus A320. На сьогодні компанія пропонує внутрішньоросійські перельоти.
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