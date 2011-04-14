Україна і РФ планують побудувати швидкісну залізничну трасу між двома столицями

Москва. Україна і РФ планують збудувати швидкісну залізничну трасу між двома столицями, що дозволить скоротити час у дорозі до 4 годин.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Ми відкриваємо нову сторінку – проект справжнього швидкісного руху під умовною робочою назвою «Славутич-Сапсан». Наші фахівці будуть цей проект обговорювати, щоб довести швидкість руху між Москвою і Києвом до 200-250 км/год., щоб пасажири змогли добиратися за 4 години», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він уточнив, що це проект не сьогоднішнього дня, але його треба починати.

Говорячи про технічну частину його виконання, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що спершу необхідно зробити оцінку проекту, оскільки на території СНД і Східної Європи таких проектів немає. «Для цього необхідно виконати технічне завдання, підібрати інвесторів, держава теж готова брати участь розумною мірою – щоб не нести зайве навантаження бюджету», - сказав він.

Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що довжина цієї швидкісної траси становитиме близько 320 км територією України і 510–530 км територією РФ.

«Терміни: якщо за 1,5–2 роки буде ТЕО, то при нормальному фінансуванні цю дорогу можна збудувати за 4 роки», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.

При цьому він не виключив продовження швидкісної траси і далі до Європи. «Далі до Європи буде легше. З Києва вже готові дороги до Львова, Харкова і Донецька, є намір збудувати нову швидкісну трасу до Одеси уздовж нинішнього автобана, і тоді пасажири зможуть добиратися до Одеси, по суті, за 2-2,5 години», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також висловив упевненість, що ця швидкісна траса матиме також і іміджеве значення для України і Росії в очах світової спільноти.

За підсумками дев'ятого засідання Підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії експертам Міністерства інфраструктури України і Мінтрансу Росії доручено приступити до проекту «напівшвидкісного» залізничного сполучення, тобто на базі існуючого полотна зі швидкістю руху 160-180 км на годину.