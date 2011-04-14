Залізниці України збільшили перевезення вантажів на 11,8%

У першому кварталі 2011 року залізниці України перевезли 106,8 млн. тонн вантажів, що на 11,8% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Зокрема, в січні-березні зросли обсяги експортних на 13,1%, внутрішніх на 11,3% і транзитних перевезень на 23,1%.

Експортних вантажів перевезено понад 29,8 млн. тонн. Основу експортного вантажопотоку становили залізна і марганцева руди, чорні метали, будматеріали, зерно і продукти помолу, кам'яне вугілля, хімічні й мінеральні добрива, нафта і нафтопродукти і лісові вантажі. У внутрішньому сполученні перевезено 55,3 млн. тонн вантажів. Серед них переважали кам'яне вугілля, залізна і марганцева руда, будматеріали, кокс, нафта і нафтопродукти, чорні метали та брухт, хімічні й мінеральні добрива, а також цемент. Транзитних вантажів перевезено 14,6 млн. тонн. Основу транзиту становили нафта і нафтопродукти, кам'яне вугілля, залізна і марганцева руда, хімічні і мінеральні добрива, хімікати.

Імпортних вантажів перевезено понад 7 млн. тонн. Серед них переважали кам'яне вугілля, залізна і марганцева руда, нафта і нафтопродукти, будівельні матеріали, хімічні і мінеральні добрива, а також чорні метали.

Нагадаємо, залізниці України протягом 2010 року перевезли 432 млн. 900 тис. тонн вантажів, що на 10,6% більше, ніж за 2009 рік.