На Великдень громадський транспорт у Києві працюватиме довше

17:10, 14 квітня 2011
Транспорт/Звя'зок
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На Великдень, 24 квітня, громадський транспорт Києва працюватиме довше.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження КМДА.

Зокрема, у ніч на 24 квітня Київський метрополітен працюватиме на 1 годину довше та розпочне роботу 24 квітня на 1 годину раніше.

Роботу наземного громадського транспорту також буде змінено: у ніч на 24 квітня маршрутні комунальні таксі, автобуси, тролейбуси і трамваї перевозитимуть киян на годину довше звичайного. А розпочнуть роботу 24 квітня, як і станції метрополітену, на годину раніше. При цьому буде організовано перевезення пасажирів маршрутами, близькими до станцій метрополітену, після проходження останніх поїздів метро.

Крім того, з 5.00 до 10.00 24 квітня буде збільшено кількість одиниць рухомого складу на маршрутах пасажирського транспорту (у тому числі метрополітену), які пролягають біля місць проведення богослужінь.

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