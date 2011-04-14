Україна і Гонконг планують налагодити пряме авіасполучення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, відповідної домовленості було досягнуто в ході зустрічі прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з головою уряду Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки Сянган (Гонконг) Дональдом ЦАНГОМ.

«Ми домовилися про впровадження прямого авіарейсу між Україною і Гонконгом», – сказав М.АЗАРОВ після зустрічі.

Нагадаємо, що глава українського уряду перебуває з офіційним візитом у КНР.