Україна і Гонконг планують налагодити пряме авіасполучення
17:33, 14 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
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Україна і Гонконг планують налагодити пряме авіасполучення.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, відповідної домовленості було досягнуто в ході зустрічі прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з головою уряду Спеціального адміністративного району Китайської Народної Республіки Сянган (Гонконг) Дональдом ЦАНГОМ.
«Ми домовилися про впровадження прямого авіарейсу між Україною і Гонконгом», – сказав М.АЗАРОВ після зустрічі.
Нагадаємо, що глава українського уряду перебуває з офіційним візитом у КНР.
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