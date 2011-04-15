Кабмін виділив 813,7 млн. грн. на будівництво Південної об'їзної дороги в Дніпропетровську

Кабінет Міністрів України 13 квітня ц.р. прийняв рішення про виділення 813,7 млн. грн. для будівництва першої черги Південної об`їзної дороги в Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛКУЛ з посиланням на розпорядження уряду.

«Проведені підготовчі роботи, і сьогодні ми починаємо будівництво Південної об`їзної дороги», - сказав голова ОДА.

Згідно з розпорядженням Кабміну, розпорядником коштів визначено Державну службу автомобільних доріг України. За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ці кошти повинні бути виділені місту у вигляді прямої субвенції до 1 травня 2011 року.

Довідка УНІАН. Південна об`їзна дорога навколо Дніпропетровська протяжністю 64 км з`єднає 4 автодороги: Знам`янка-Луганськ-Ізварине, Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя та Дніпропетровськ-Миколаїв (через Кривий Ріг).

Об`їзна дорога дозволить збільшити пропускну спроможність автотрас і вивести за межі міста транзитні транспортні потоки. Дорога буде включати 20 шляхопроводів і мостів і 8 транспортних розв`язок.

Орієнтовна вартість проекту - 2,6 млрд. грн.

Першу чергу Південної об`їзної дороги протяжністю 18 км планують здати в експлуатацію до кінця 2011 р.