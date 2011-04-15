ПЗЗ з початку року попередила крадіжок на суму понад 77 тис. грн.

З початку року для попередження скоєння злочинів працівники воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці спільно зі співробітниками транспортної міліції провели майже 1400 оперативно-профілактичних рейдів, під час яких попередили 36 випадків крадіжок майна та матеріальних цінностей залізниці на загальну суму 77 тис. 584 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗЗ.

Згідно з повідомленням, за вчинені крадіжки затримано 47 осіб, проти 35 з них порушені кримінальні справи.

Крім того, з метою запобігання перебування на об`єктах залізниці сторонніх осіб, які можуть негативно впливати на роботу залізничного транспорту, проводиться профілактична робота. Зокрема, за порушення правил перебування на залізничному транспорті з початку року затримано 393 особи, на яких накладено штрафів на загальну суму 11 тис. 110 грн.

Як відзначають на Південно-Західній залізниці, розкрадання майна та матеріальних цінностей залізниці є несанкціонованим втручанням у роботу залізничного транспорту, що впливає на безпеку руху поїздів і може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, і, як наслідок - до нещасних випадків.