Перевезення пасажирів в 1-му кварталі зросли на 2,4%

За I квартал 2011 р. послугами пасажирського транспорту в Україні скористалися 1,7 млрд. пасажирів, виконана пасажирська робота в обсягу 28,7 млрд. пас./км, що відповідно на 2,4% і на 3,6% більше, ніж за січень-березень 2010 р.

Про це УНІАН повідомляє Державний комітет статистики України.

Зокрема, залізничним транспортом за січень-березень 2011 р. відправлено 98,5 млн. пасажирів (з урахуванням перевезень міською електричкою), що на 0,3% більше, ніж за січень-березень 2010 р. На Одеській залізниці відправлення пасажирів зросло на 2,2%, Львівській - на 1,9%, Південній - на 0,8% і Південно-Західній - на 0,7%. Водночас відправлення пасажирів зменшилося на Донецькій залізниці на 1,7% і Придніпровській - на 0,5%. Пасажирооборот зріс на 3,1% - до 9,8 млрд. пас./км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 904,7 млн. пасажирів, що на 1,0% менше, ніж у січні-березні 2010 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилося на 8,4%.

Водночас, перевезення водним транспортом зросли на 23,4% - до 1,3 млн. пасажирів. Зокрема, перевезення пасажирів морським транспортом порівняно з січнем-березнем 2010 р. зросли на 19,9%. Підприємства м. Севастополя, які виконали 94,0% загальних обсягів морських перевезень пасажирів, збільшили перевезення пасажирів на 19,7%.

Закордонні морські перевезення пасажирів зросли на 22,2% порівняно з січнем-березнем 2010 р. Підприємства Автономної Республіки Крим, які виконують майже всі морські закордонні перевезення (96,4%), збільшили перевезення пасажирів у січні-березні 2011 р. на 20%.

Крім того, авіаційним транспортом перевезено 1,2 млн. пасажирів, що на 27,6% більше аналогічного періоду минулого року.

Також за січень-березень 2011 р. міським електротранспортом перевезено 697,4 млн. пасажирів, що на 7,5% більше порівняно з січнем-березнем 2010 р.

Нагадаємо, в січні-лютому ц.р. послугами пасажирського транспорту в Україні скористалися 1,1 млрд. пасажирів, виконана пасажирська робота в обсягу 18,4 млрд. пас./км, що відповідно на 3,7% і 4,6% більше обсягів січня-лютого 2010 р.

Довідка УНІАН. Перевезення пасажирів в Україні в 2010 р. знизилися на 6% - до 6,8 млрд. осіб.