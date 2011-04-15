Для швидкісного залізничного сполучення між Києвом і Москвою потрібні сучасні технології

При розробці техніко-економічних умов проекту швидкісного залізничного сполучення між Києвом і Москвою необхідно дивитися в майбутнє і орієнтуватися на сучасні світові технології, впевнений генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці».

«Упевнений, що необхідно уважно вивчити кращі світові досягнення в організації високошвидкісного руху і орієнтуватися на швидкість 400 км/год», - сказав В.КОЗАК за підсумками проведення дев`ятого засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва україно-російської міждержавної комісії, що днями відбулося в Москві.

Нагадаємо, що рішення про створення високошвидкісного пасажирського сполучення на напрямку Київ-Москва було прийнято президентами України і Російської Федерації під час міжвідомчої наради з питань розвитку двосторонньої прикордонної співпраці 17 вересня 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками дев`ятого засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва україно-російської міждержавної комісії експертам Міністерства інфраструктури України і Мінтрансу Росії доручено приступити до проекту «напівшвидкісного» залізничного сполучення, тобто на базі існуючого полотна зі швидкістю руху 160-180 км на год.

Вчора, 14 квітня, віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ повідомив, що Україна і РФ планують побудувати швидкісну залізничну трасу між двома столицями, що скоротить час у дорозі до 4 годин. «Ми відкриваємо нову сторінку – проект справжнього швидкісного руху під умовною робочою назвою «Славутич-Сапсан». Наші фахівці цей проект обговорюватимуть, щоб довести швидкість руху між Москвою і Києвом до 200-250 км/год., щоб пасажири змогли дістатися за 4 години», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він відзначив, що протяжність цієї швидкісної траси становитиме близько 320 км територією України і 510–530 км - територією РФ.

«Терміни: якщо за 1,5–2 роки буде ТЕО, то при нормальному фінансуванні цю дорогу можна побудувати за 4 роки», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. При цьому він не виключив продовження швидкісної траси і далі до Європи.