Час проходження «Столичного експреса» між Києвом і Москвою буде скорочено

З 29 травня цього року час перебування поїзду № 1/2 «Столичний експрес» на шляху проходження за маршрутом Київ - Москва - Київ на російській території буде скорочено орієнтовно на 40 хв. в обидва боки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, планується, що до 20 квітня ц.р. ВАТ «Російські залізниці» відпрацює з «Укрзалізницею» змінений розклад курсування поїзду № 1/2 «Столичний експрес». Ввести і дію змінений розклад поїзду сторони домовилися під час переходу на графік руху 2011/2012 рр. наприкінці травня.

Як зазначається в повідомленні, «Укрзалізниця» в повному обсягу виконала всі домовленості президентів України і Російської Федерації щодо скорочення часу перевірки документів і створення комфортних умов для пасажирів під час проходження поїзду № 1/2 «Столичний експрес».

Як повідомляв УНІАН, Міністерство транспорту РФ планує до кінця травня ввести перевірку пасажирів поїзду №1 «Москва-Київ» на вокзалі в російській столиці.

14 квітня міністр транспорту РФ Ігор ЛЕВИТІН сказав, що за рахунок відмови від зупинок на прикордонні формальності можна виграти по годині з кожного боку.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що в майбутньому між Москвою і Києвом буде збільшено кількість поїздів з проходженням митних і прикордонних перевірок наприкінці та на початку шляху. “Не можна сказати, що це будуть всі поїзди, але ще частину швидких поїздів можна буде перевести в такий режим», - сказав він.

Нагадаємо, ще 24 грудня 2010 року «Укрзалізниця», українські митники і прикордонники почали експеримент за спрощеною процедурою прикордонних формальностей, митного контролю в поїзді №1/2 «Київ-Москва». Експеримент полягає в тому, що всі прикордонні формальності проводяться на станції Київ-Пасажирський, а не на прикордонному пункті контролю.