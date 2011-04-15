Вантажоперевезення в Україні зросли на 12,5% - до 195 млн. тонн

За I квартал 2011 р. підприємства транспорту в Україні перевезли 194,7 млн. т вантажів, що на 12,5% більше, ніж за січень-березень 2010 р.

Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

Вантажооборот зріс на 13,1% і становив 105,7 млрд. т/км. Зокрема, вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 15,5% - до 56,7 млрд. т/км. На Південно-Західній залізниці вантажооборот зріс на 24,4%, Львівській - на 22,7%, Південній - на 20,9%, Одеській - на 13,5%, Придніпровській - на 12,5%, Донецькій - на 10,8%. Вантажооборот також збільшився на морському транспорті (на 14,7%), трубопровідному (на 12,7%), автомобільному (на 4,3%), авіаційному (на 3,8%). Водночас вантажооборот річкового транспорту зменшився на 24,2%.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-березнем 2010 р. зросло на 11,9% - до 106,9 млн. тонн, в т.ч. відправлення вантажів - на 12,6%. Відправлення вантажів зросло на Львівській залізниці на 36,5%, Південно-Західній - на 33,6%, Одеській - на 22,7%, Донецькій - на 9,9%, Придніпровській - на 8,4%, Південній - на 6,4%. Зокрема, відправлення будівельних матеріалів на залізницях збільшилося на 51,7%, хімічних і мінеральних добрив - на 42,8%, цементу - на 35,7%, брухту чорних металів - на 19,4%, лісових вантажів - на 14,6%, кам`яного вугілля - на 9,6%, коксу - на 6,5%, залізної і марганцевої руди - на 8,4%, чорних металів - на 6,4%, нафти і нафтопродуктів - на 3,9%. Відправлення зерна і продуктів помелу при цьому знизилося на 24,4%.

За даними Держкомстату, вітчизняний морський і річковий торговий флот виконав перевезення вантажів обсягом 1,5 млн. т, що на 11,7% менше, ніж за січень-березень 2010 р. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту зменшилося на 21,0%, морського транспорту - на 2,6%. Закордонні перевезення вантажів річковим транспортом скоротилися на 25,8%, морським - зросли на 17,3%. Обсяг переробки вантажів у торгових і рибних портах і на промислових причалах (морських і річкових) зріс на 1,8% і становив 38,2 млн. т. Переробка транзитних вантажів збільшилася на 13,9%, імпортних - на 1,3%. Переробка експортних вантажів скоротилася на 4,6%, внутрішнього сполучення - на 14,8%. Кількість обробки суден - закордонних та інфрахт - зменшилася на 1,2% - до 4,0 тис. од.

Крім того, підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень-березень 2011 р. перевезено 37,0 млн. т вантажів, що на 30,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і виконано вантажооборот обсягом 8,4 млрд. т, який зріс на 4,3%.

За 3 місяців 2011 р. авіаційним транспортом перевезено 20,6 тис. т вантажів, що на 7,9% більше, ніж за січень-березень 2010 р. Вантажооборот авіаційного транспорту становив 87,7 млн. т/км, що на 3,8% більше.

Також магістральними трубопроводами у січні-березні 2011 р. транспортовано 49,3 млн. т вантажів, що на 3,8% більше, ніж у січні-березні 2010 р.

Довідка УНІАН. За 2010 р. підприємствами транспорту України перевезено 755,3 млн. тонн вантажів, що на 8,5% більше, ніж за 2009 р.

У 2009 році підприємства транспорту України перевезли 695,7 млн. тонн вантажів, що становить 78,1% обсягу перевезень вантажів за 2008 рік. Вантажооборот у 2009 році становив 380 млрд. т/км – 77,5% обсягу 2008 року. За 2008 рік підприємства транспорту України перевезли 891,8 млн. тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж у 2007 році.