«Укрзалізниця» і Skoda ведуть переговори про створення спільного виробництва електровозів

Сьогодні перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО провів переговори з представниками АТ Skoda Vagonka (Чехія) з організації спільного виробництва й випуску в Україні електровозів подвійного живлення за технічною документацією Skoda.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Чеські й українські партнери попередньо обговорили можливість виробництва першої партії з 20 електровозів: з них 5 - на території Чехії, 15 - на території України.

Зокрема, сторони обговорили перспективи технічного забезпечення й утримання електровозів, зокрема можливості потенційних учасників проекту з боку українських підприємств. Попередньо заявлено про наміри і можливості забезпечення українськими комплектуючими до 40% виробництва.

Окрім того, сторони проаналізували хід реалізації проекту з виробництва й випуску в Україні двосистемних двоповерхових міжрегіональних поїздів.

Як повідомляв УНІАН, АТ "Шкода Вагонка" (Skoda Vagonka, Чеська Республіка) виграло тендер Південної залізниці на постачання двох двоповерхових міжрегіональних поїздів подвійного струму. Контракт було підписано в січні цього року. Термін постачання поїздів - II квартал 2012 р. Вартість договору зі «Шкода Вагонка» - 39,9 млн. євро (без ПДВ).

Чеський виробник поставить два таких поїзди до України в 2-му кварталі 2012 року. Це дослідна партія поїздів, що їх купують для вивчення ефективності використання двоповерхових вагонів на коротких відстанях в нашій країні. Серед можливих маршрутів - Полтава-Харків, Харків-Куп’янськ. У кожному поїзді буде по 6 вагонів на 620 місць.