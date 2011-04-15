«Укрзалізниця» і РЖД проаналізують можливість спрощеного контролю

«Укрзалізниця» і ВАТ «РЖД» проаналізують досвід спрощеного прикордонно-митного контролю, який відпрацьовується на маршруті поїзда № 1/2 «Столичний експрес» (Київ-Москва), для поширення на напрямках Москва - Донецьк і Москва - Харків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці» за підсумками проведення дев'ятого засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва україно-російської міждержавної комісії, яке днями проходило в Москві.

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, за підсумками цього засідання віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ сказав, що в майбутньому між Москвою і Києвом буде збільшено кількість поїздів з проходженням митних та прикордонних процедур в кінці й на початку шляху. «Не можна сказати, що це будуть всі поїзди, але ще частина швидких поїздів можна буде перевести в такий режим», - сказав він.

На сьогодні спрощений контроль діє для пасажирів поїзда № 1/2 «Столичний експрес» (курсує між Києвом і Москвою), які виїжджають з Києва (на вокзалі Київ-Пасажирський), з боку РЖД спрощений прикордонконтроль в Москві планується ввести з 29 травня п. р. У результаті цього планується, що час перебування поїзда № 1/2 «Столичний експрес» на російській території буде скорочено орієнтовно на 40 хв. в обидві сторони.