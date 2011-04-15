«Укрзалізниця» готова скасувати нічний контроль у поїздах Київ-Москва

«Укрзалізниця» заявляє про готовність скасувати всі нічні процедури прикордонно-митного контролю на всіх маршрутах Київ-Москва (в тому числі і транзитних) і проводити їх на станції Київ. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці» з посиланням на генерального директора відомства Володимира КОЗАКА.

«Укрзалізниця» вже до кінця 2011 року готова змінити технологію проходження прикордонно-митного контролю в усіх поїздах (в тому числі й транзитних), які будуть направлятися з Києва до Москви, і позбавити пасажирів незручностей, пов'язаних з перевірками на маршруті, особливо нічними» , - зазначив він під час проведення дев'ятого засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з економічного співробітництва україно-російської міждержавної комісії, яке проходило в Москві 13-14 квітня.

«Ми досягли домовленостей з митниками та прикордонниками і можемо не турбувати пасажирів у дорозі, весь необхідний контроль вони будуть проходити на станції Київ», - підкреслив В.КОЗАК.

У свою чергу, російська сторона прийняла пропозицію до відома і пообіцяла вивчити це питання для надання аналогічного рівня сервісу.

Нагадаємо, що 24 грудня 2010 року «Укрзаліниця», українські митниця і прикордонники почали експеримент зі спрощеною процедурою прикордонних формальностей, митного контролю у поїзді № 1/2 «Київ-Москва». Експеримент полягає в тому, що всі прикордонні формальності проводяться на станції Київ-Пасажирський, а не на прикордонному пункті контролю. ВАТ «РЖД» обіцяє запровадити аналогічну послугу зі спрощення контролю з російської сторони з кінця травня 2011 р. у цьому поїзді.