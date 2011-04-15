Табачник в Полтавській області презентував поїзд "Георгій Береговий"

Сьогодні на Карлівському залізничному вокзалі відбулася урочиста презентація поїзда сполученням Москва-Полтава "Георгій Береговий".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на урочистостях присвячених 90-річчю Г. Берегового, який народився під Карлівкою у с.Федорівка, були присутні міністр освіти і науки Дмитро Табачник, голова Полтавської ОДА Олександр Удовиченко, голова Полтавської облради Іван Момот, начальник Південної залізниці Віктор Остапчук, єпископ Полтавський і Миргородський УПЦ МП Філіп та ін.

"Георгій Береговий - унікальна постать Серед сотень космонавтів і астронавтів він - єдиний, хто отримав зірку Героя Радянського Союзу першу - під час Великої Вітчизняної війни, а другу - за підкорення космосу. На даний час він єдиний найстаріший землянин, який побував у космосі", - зазначив Дмитро Табачник.

Запуск поїзда освятив єпископ Полтавський і Миргородський Філіп.

Також на вокзалі Карлівки відкрили меморіальну дошку і оглянули реконструйований вокзал. На відновлювальні роботи, за словами Олександра Удовиченка, південна залізниця витратила майже 6 млн. грн.