Кількість рейсів поромної переправи Крим - Кавказ влітку збільшать

Міністерство інфраструктури України ініціює збільшення кількості рейсів поромною переправою Крим – Кавказ у літній період.

Як повідомили УНІАН у курортно-інформаційному центрі Криму, про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ у Москві під час засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічної співдружності російсько-української міждержавної комісії.

Зокрема, за даними прес-служби Мінтрансу РФ, відповідно до досягнутих під час зустрічі домовленостей влітку кількість рейсів буде збільшено з нині існуючих 8-11 до 16 на добу.

У відомстві наголосили, що Міністерство інфраструктури України і Мінтранс Російської Федерації проводять роботу з оптимізації функціонування залізнично-поромної переправи. Зокрема, з боку обох держав розроблено заходи для підвищення ефективності роботи переправи і оптимізації її потужностей.

За словами експертів – учасників зустрічі, поштовхом до розвитку має стати спрощення процедури проходження державного кордону.

«Це комфорт для пасажирів, що, відповідно, сприятиме збільшенню кількості рейсів поромів на регулярних лініях між Україною і Росією», – резюмував Б.КОЛЕСНІКОВ.