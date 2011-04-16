Янукович ознайомився з ходом реконструкції аеропорту «Донецьк»
15:05, 16 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ознайомився із ходом будівництва та реконструкції аеровокзального комплексу «Міжнародний аеропорт «Донецьк».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, віце-прем’єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ коротко доповів В.ЯНУКОВИЧУ про хід робіт, зокрема, щодо спорудження злітно-посадкової смуги та диспетчерської вежі.
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