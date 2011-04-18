Москаль пропонує обмежити транспортні пільги депутатам та скасувати їм безкоштовні путівки
Народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, яким пропонує обмежити право парламентаріїв на безкоштовне транспортне обслуговування та скасувати їм безоплатні путівки для санаторно-курортного лікування.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Г.МОСКАЛЯ.
За словами депутата, у разі прийняття ініційованого ним законопроекту зекономиться, як мінімум, 13,5 млн. грн. бюджетних коштів.
Зокрема, якщо досі народні депутати безкоштовно користувалися всіма видами наземного, водного й повітряного транспорту, за винятком таксі, то Г.МОСКАЛЬ пропонує залишити їм пільги тільки для перельотів та поїздок залізницею (на території нашої країни), та й то суворо за лімітами. Так, поїздки в межах ліміту оплачуватимуться з держбюджету, а за решту депутати розраховуватимуться з власної кишені.
До того ж, Г.МОСКАЛЬ пропонує скасувати право депутатів на безкоштовні паркування, користування залами офіційних делегацій аеропортів та всіх видів вокзалів.
Найголовніше, на чому наполягає Г.МОСКАЛЬ – скасувати безкоштовні путівки на санаторно-курортне лікування.
Г.МОСКАЛЬ також зазначив, що в 2010 році на кожного народного депутата в кошторисі парламенту тільки на транспортні витрати закладалося 26 тис. 800 грн., однак 173 із 450 народних обранців суттєво перевищили цей ліміт (дехто “налітав” на понад 200 тис. грн.) без будь-яких наслідків для себе – понаднормові витрати компенсувалися за рахунок платників податків.