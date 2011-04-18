У Херсонській області вантажоперевезення зросли, пасажироперевезення - знизилися

УХерсонськійобластівсічні-березніц.р.порівняноз показниками зааналогічнийперіод 2010 р.вантажніперевезення зрослина27,1%,апасажироперевезення -скоротилисяна9,8%.

ЯкповідомиликореспондентуУНІАНуГоловномууправлінністатистикив Херсонськійобласті,за вказанийперіод підприємствамитранспортуперевезено2,2млн.тоннвантажів,апасажирськимтранспортомперевезено26млн.пасажирів.

Прицьому,всічні-березніц.р.порівнянозсічнем-березнем 2010р. вантажооборотзбільшивсяна14%істановив1,224млрд.т/км.Збільшеннявантажооборотувідбулосянаавтомобільному (на40,6%)ізалізничному (на11,7%) транспорті.

Пасажирооборотусічні-березніц.р. порівнянозаналогічнимторішнімперіодом зрісна1,6%істановив709,3млн.пас./км.Збільшенняпасажирооборотувідбулосяна залізничномутранспорті (на15,7%)та автомобільному(на2,6%).

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