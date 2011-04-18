У Херсонській області флот збільшив вантажоперевезення на 69%

УХерсонськійобластіморський ірічковийфлот усічні-березніц.р.порівнянозаналогічнимперіодом2010 р. збільшилиперевезеннявантажівна68,9%-до85,3тис.тонн.

ЯкповідомиликореспондентуУНІАНуГоловномууправлінністатистикив Херсонськійобласті,прицьомуобсягперевезеннявантажівморськимфлотомзбільшивсяв3,6раза,арічковим -на30,6%.

У закордонномусполученні перевезено6,3тис.твантажів,щона54%менше,ніжзасічень-березень2010 року.

Обсяги обробкивантажів упортахі на промисловихпричалах(морських ірічкових) збільшилисяна1,6%істановили849,5тис.тонн.

Обсяги обробкитранзитнихвантажівзменшилисяна40,1%,експортнихвантажів -на4,2%істановив,відповідно, 70тис.ті551,2тис.т.

Обробкавантажіву внутрішньому сполученнізбільшиласяв2,5раза,імпортнихвантажів -на12,4%істановила111,9тис.ті89,7 тис.твідповідно.

Кількість обробленихсуден скоротиласяна4,8%істановила256одиниць.Кількістьоброблених суден- закордонних таінфрахт-зменшиласяна12,7%істановила199одиниць.

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