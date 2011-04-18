У Хмельницькій області пасажироперевезення скоротилися на 13%

У ХмельницькійобластізаIквартал 2011року пасажирськимтранспортомперевезено37,3млн.пасажирів,щона13,1%менше,ніжусічні-березні 2010 р.

ПроцекореспондентуУНІАНповідомилив Головномууправлінністатистикив області.

Заданимиоблстату,засічень-березень 2011пасажирооборотзменшивсяна11,1%істановив310,8млн.пас./км.

Крімтого, перевезенняпасажирівавтотранспортомфізичнихосіб-підприємців усічні-березніц.р.зменшиласяна18,4%,міськимелектротранспортом- на9%.

Транспортомобласті (зурахуваннямавтомобільнихперевезень,виконанихфізичнимиособами-підприємцями) засічень-березень2011р.перевезено 1,3млн.тоннвантажів,щов1,6разабільшеобсягуперевезеньвантажів усічні-березні 2010р. Вантажооборотвиконано в обсязі412,2млн.т/км,щона20,4% більше.

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