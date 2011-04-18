Південна залізниця призначила додаткові поїзди на Великдень і травневі свята

З метою покращення якості обслуговування пасажирів і забезпечення їх перевезень під час Великодніх і травневих свят, Південна залізниця призначила додаткові поїзди. Як повідомляє прес-служба ПЗ, на Великодні свята з 22 по 26 квітня призначено додатково п'ять поїздів: № 513/278 Харків-Київ відправленням 22 квітня; № 225/278 Харків-Київ відправленням 22 квітня; № 175/176 Харків-Сімферополь відправленням 23 квітня; № 529/546 Харків-Сімферополь відправленням 22 квітня; № 179/173 Полтава, Кременчук-Київ відправленням 26 квітня (у звичайний час по вівторках не курсує).

У період травневих свят із 29 квітня по 10 травня призначені додаткові поїзди: № 513/278 Харків-Київ відправленням 29 квітня; № 225/278 Харків-Київ відправленням 29 квітня; № 175/176 Харків-Сімферополь – 4 рейси відправленням 29, 30 квітня і 3, 9 травня; № 179/173 Полтава, Кременчук-Київ відправленням 3, 10 травня (у звичайний час по вівторках не курсує); № 539/540 Харків-Сімферополь відправленням 29 квітня; № 545/546 Харків-Севастополь відправленням 29 квітня; № 171/172 Харків-Донецьк відправленням 3 травня (у звичайний час по вівторках не курсує).