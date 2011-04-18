Південно-Західна залізниця завтра на центральному вокзалі в Києві проведе протипожежні навчання

19 квітня 2011об 11 годинізметоювідпрацюваннядійз ліквідаціїнаслідківнадзвичайнихситуацій наоб'єктахПівденно-Західноїзалізниці під часпроведенняфінальноїчастиничемпіонатуЄвро-2012Відомчоюпожежною охороноюПЗЗта ГоловнимуправліннямМНСУкраїни в м.Києвівідбудутьсяпожежно-тактичнінавчання наЗалізничномувокзалі(центральнийтермінал).

Навчання пройдуть іззалученнямпожежногопоїздаВідомчоїпожежноїохорони Південно-Західноїзалізниці.

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