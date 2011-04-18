Україна і Китай підписали угоду щодо будівництва «Повітряного експреса»

Сьогодні в Пекіні (Китай) підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною щодо будівництва швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль" (Повітряний експрес) та спорудження об'єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

«Підписана сьогодні, 18 квітня, в Пекіні угода дасть змогу розпочати вже в травні практичну фазу будівництва швидкісної залізничної гілки між Києвом і міжнародним аеропортом "Бориспіль". Також для спорудження об'єктів інфраструктури Київської області була підписана угода на суму 2 млрд. дол. Ці об'єкти будуть створені в процесі підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва, а, отже, підписання угоди означає, що скоро розпочнеться спорудження цього довгоочікуваного об'єкта», - заявив голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав КАСЬКІВ під час свого візиту до Китаю.

За його словами, підписання цієї угоди є знаковою подією, оскільки відкриває Україні двері до фінансування інших національних проектів, про що був підписаний Меморандум на загальну суму 10 млрд. дол. «Ці кошти не потребують обов'язкових державних гарантій», - підкреслив В.КАСЬКІВ.

Згідно з повідомленням, у цілому під час державного візиту до Китаю було підписано 5 важливих документів, які забезпечать надходження кредитного фінансування та інвестицій з КНР.

Як повідомляв УНІАН, в рамках реалізації національного проекту 5 квітня ц.р. було зареєстроване державне підприємство "Дирекція з будівництва і управління національним проектом "Повітряний експрес" та іншими інфраструктурними об'єктами Київського регіону".

Будівництво залізничної колії між Києвом і аеропортом «Бориспіль» планується розпочати в травні ц.р. Раніше В.КАСЬКІВ зазначав, що умови фінансування від китайського банку привабливі: йдеться про кредит на 15 років з канікулами терміном у три роки і ставкою кредитування Libor + 3,5%. При цьому застава під проект – самі активи проекту.

Будівництво розраховане на строк до двох років. При цьому поки не виключається, що залізничне сполучення можуть встигнути завершити до Євро-2012.

Генпідрядник будівництва - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайська національна корпорація машинної індустрії і генеральних підрядів). Відповідно до техніко-економічних обгрунтувань, окупність «Повітряного експреса» становитиме 15 років.

Довідка УНІАН. У березні ц.р. КМУ надав на 2011 рік ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн. 313,538 тис. доларів США. Орієнтовні показники ТЕО, затвердженого КМУ 28 березня 2011 р., які підлягають уточненню при затвердженні проекту будівництва: довжина маршруту - 37,4 км., час руху електропоїзда за маршрутом - 41 хвилина, кількість зупиночних пунктів - 2, шляхопроводів - 3, довжина залізничної естакади - 3,5 км. Передбачено відведення 20,5 га землі в постійне користування і 9 га - в тимчасове. Також передбачено будівництво термінального комплексу станції Київ-Пасажирський загальною площею 10,6 тис. кв. м. Загальна кошторисна вартість, визначена шляхом зведення витрат у поточних цінах станом на 1 жовтня 2010 р., - 3 млрд. 270,727 млн. грн., зокрема будівельно-монтажні роботи - 2 млрд. 403,393 млн. грн., обладнання - 60 млн. 993 тис. грн. Вартість уточнюватиметься.