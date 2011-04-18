У портах Криму обсяги переробки вантажів скоротилися на 8%

У морськихпортахАвтономноїРеспублікиКримусічні-березніпоточногорокупорівнянозсічнем-березнем 2010року обсягипереробкивантажівскоротилисяна7,8%істановили3207,4тис.тонн,зних61,3% - сухогрузи.

ЯкповідомиликореспондентуУНІАНуГоловномууправлінністатистикивАРК,майжеполовинувсіхпереробленихвантажів(48,9%) становлятьтако, що відправляються на експорт,порівняннозсічнем-березнем 2010р. обсягперевалкитакихвантажівзменшивсяна17,6%.

Такожзначноскоротилисяобсягипереробкивантажів внутрішньогосполучення - на35,4%.

Водночас,відбулося зростанняперевалкитранзитних таімпортнихвантажів -на12,8%і7,1%відповідно.

Усічні-березні2011 року впортахавтономіїпройшлиобробку499суден,щона39,9%менше,ніжзасічень-березень 2010 р.Із загальної кількостісуден,наякі здійсненонавантаження аборозвантаженнявантажів,80,2% становлятьсудна іноземнихвласників тафрахтувальників.

ЯкповідомлявУНІАН,усічні-лютому 2011року порівнянозсічнем-лютим 2010р. обсягипереробкивантажів уморськихпортахКримускоротилисяна16,3%істановили1800,7тис.тонн.

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