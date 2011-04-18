Київським абонентам ВОЛІ стали доступні два нові вітчизняні канали

Компанія ВОЛЯ додала 15 квітня у цифрові пакети два нові вітчизняні телеканали – НТА і ZIK.

Про це УНІАН повідомила керівник відділу PR компанії ВОЛЯ Аліна СІГДА.

Інформаційно-розважальний НТА орієнтований на аудиторію від 16 до 55 років і представляє глядачам як документальні фільми від провідних телестудій світу, так і інформаційні, аналітичні і пізнавальні програми власного виробництва.

ZIK у своєму мовленні робить акцент на авторські інформаційно-аналітичні програми і журналістські розслідування. В його ефірі представлене все жанрове різноманіття сучасного телебачення: від ток-шоу до художніх фільмів.

Обидва канали будуть доступні абонентам ВОЛІ на частоті 450 Мгц, НТА – на місці Test 8, ZIK – Test 9.

Довідка УНІАН. НТА – інформаційно-розважальний телеканал, на якому демонструються художні фільми, серіали, якісна документалістика і програми власного виробництва. На каналі доступні світові шедеври документалістики від BBC Worldwide, DD Productions, Atlantis Production, S4c, Worldwide Entertainment. Програми власного виробництва НТА дозволяють відчути дивовижний колорит Західної України, зануритися у світ легенд і традицій, історичних фактів і цікавих постатей.

Жанрову структуру мовлення телеканалу ZIK складають інформаційно-аналітичні програми, розслідування (журналістські, документальні, історичні), ток-шоу, повнометражні документальні, історичні, художні фільми. Головний продукт ZIK – авторські програми власного виробництва, засновані на професійних журналістських розслідуваннях.

ВОЛЯ є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером і надає комплексну мультисервісну послугу, що включає інформацію і розваги - доступ до телепрограм і відео-за-запитом; комунікації - високошвидкісний доступ до Інтернет, комп`ютерний і голосовий зв`язок, а також послуги найбільшого в Україні дата-центру.