Попов: у Києві ціни на проїзд не підвищуватимуться

Ціни на проїзд у комунальному транспорті столиці залишаться на нинішньому рівні.

У цьому запевнив голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Ми готові виділяти додаткові кошти, дотувати наші комунальні підприємства для того, щоб не допустити підвищення цін на проїзд у міському транспорті. Це стосується, звичайно ж, тих маршрутних таксі і рухомого складу, який знаходиться у комунальній власності міста», – підкреслив О.ПОПОВ.

За його словами, рішення «заморозити» ціни на проїзд у комунальному транспорті далося місту не просто, але столична влада усвідомлює, що в умовах існуючої інфляції необхідно підтримати киян, не допустивши зростання цін на транспортні послуги.

Як повідомляв УНІАН, тим часом перевізники не виключають, що можуть почати підвищувати вартість проїзду в київських маршрутках до 5 грн., щоб забезпечити роботу на рівні рентабельності.

Зокрема, за словами голови Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП) Віталія РЕВИ, «сьогодні, виходячи з вартості пального і комплектуючих, тариф має бути на рівні 10 грн. Але враховуючи те, що ніхто за 10 грн. не поїде, враховуючи ситуацію з доходами у населення, збідненням, то хоча б для того, щоб була нульова рентабельність, десь близько 5 грн. має бути на міських маршрутках проїзд».

За його словами, централізованого рішення про підвищення тарифів у зв`язку зі зростанням вартості пального та інших витрат перевізників не було прийнято, проте деякі перевізники самостійно ухвалюють рішення про підвищення.