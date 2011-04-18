«Укрзалізниця» до Великодніх свят призначила 30 додаткових поїздів

Залізниці України, станом на 18 квітня, призначили 30 додаткових поїздів до Великодніх свят.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», зокрема, 10 поїздів призначила Південно-західна залізниця, 6 - Придніпровська, 5 - Одеська, 4 - Південна, 3 - Львівська і 2 - Донецька залізниця. Також 4 поїзди призначило ВАТ «Російські залізниці».

Складом Південно-західної залізної призначені: поїзд № 207/208 Київ-Ужгород відправленням з Києва 21, 22, 23, 24 квітня, з Ужгорода - 22, 23, 24, 25 квітня; № 219/220 Київ - Івано-Франківськ відправленням з Києва 23, 25 квітня, з Івано-Франківська - 23, 25 квітня; № 525/512 Київ-Мукачеве відправленням з Києва 21 квітня, з Мукачевого - 22 квітня; № 253 Київ-Львів відправленням з Києва 23 квітня; № 501/592 Київ-Львів відправленням з Києва 21 квітня, зі Львова - 22 квітня; № 529 Київ-Львів відправленням з Києва 22 квітня; № 591 Київ-Тернопіль відправленням з Києва 23 квітня; № 537/538-529/530 Київ-Ужгород-Жмеринка відправленням з Києва 22 квітня, з Ужгорода - 23 квітня; № 505/506-597/598 Київ-Ужгород-Хмельницький відправленням з Києва 23 квітня, з Ужгорода 23 квітня; № 581/582 Київ-Івано-Франківськ-Жмеринка відправленням з Києва 22 квітня, з Івано-Франківська 23 квітня.

Львівська залізниця: № 147/148 Київ-Львів-Київ відправленням з Києва і зі Львова 22, 23, 25 квітня; № 514-501/502 Львів-Київ-Чернівці відправленням зі Львова 22 квітня, з Києва 22 квітня; № 502/501-525 Чернівці-Київ-Львів відправленням з Чернівців 25 квітня, з Києва 26 квітня.

Придніпровська залізниця: № 238/237-294/293 Сімферополь-Київ відправленням з Сімферополя з 20 квітня по 12 травня щоденно, окрім 22, 24 квітня, з Києва з 21 квітня по 13 травня щоденно, окрім 23, 25 квітня; № 146/145 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня; № 248/247 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня; № 545/556 Дніпропетровськ-Львів відправленням з Дніпропетровська 22 квітня, зі Львова - 23 квітня; № 536/535-510/509 Сімферополь-Львів відправленням із Сімферополя 22 квітня, зі Львова 23 квітня; № 561/562-522/521 Дніпропетровськ-Київ-Запоріжжя відправленням з Дніпропетровська 22 квітня, з Києва 23 квітня.

Донецька залізниця: № 524/523 Луганськ-Київ відправленням з Луганська 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня; № 577/578-576/575 Донецьк-Київ відправленням з Донецька 21, 25 квітня, з Києва - 22, 26 квітня.

Складом Південної залізниці призначені: потяг їзд № 175/176 Харків-Сімферополь відправленням з Харкова 23 квітня, із Сімферополя - 23 квітня; № 529/546 Харків-Сімферополь відправленням з Харкова 22 квітня, із Сімферополя - 23 квітня; № 563/278 Харків-Київ відправленням з Харкова 22 квітня, з Києва 23 квітня; № 225/278 Харків-Київ відправленням з Харкова 22 квітня, з Києва 22 квітня.

Одеська залізниця призначила поїзди: № 432/431 Одеса-Харків відправленням з Одеси 22, 25 квітня; з Харкова - 23, 26 квітня; № 590/589 Одеса-Сімферополь відправленням з Одеси 22 квітня, із Сімферополя - 23 квітня; № 210/209 Миколаїв-Київ відправленням з Миколаєва 21, 25 квітня; з Києва - 22, 26 квітня; № 228/227 Одеса-Львів відправленням з Одеси 22 квітня, зі Львова 23 квітня; № 258/257 Одеса-Київ відправленням з Одеси 21, 25 квітня, з Києва 22, 26 квітня.

Складом Російської залізниці: № 259/96 Москва-Київ відправленням з Москви 23 квітня, з Києва 23 квітня; № 211/564 Москва-Харків відправленням з Москви 22 квітня, з Харкова 23 квітня; № 217/218 Москва-Знам‘янка відправленням з Москви 21 квітня, із Знам‘янки 22 квітня; № 235/464 Москва-Одеса відправленням з Москви 22 квітня, з Одеси 23 квітня.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найпопулярніші напрями продовжується.