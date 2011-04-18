Німецькі залізничники розпочали 60-годинний страйк

Машиністи приватних німецьких залізничних перевізників на заклик профспілки німецьких машиністів (GDL) у понеділок, 18 квітня, розпочали 60-годинний страйк з вимогою підвищення зарплат. Про це повідомляє Лєнта.ру з посиланням на агентство DPA.

Страйк має закінчитися у ніч на четвер, 21 квітня. Нагадаємо, що 16 квітня машиністи приватних компаній закінчили попередній страйк, що тривав 48 годин, а усього з початку березня машиністи протестували в цілому 119 годин.

Страйкарі вимагають укладення єдиної тарифної угоди для всі 26 тисяч німецьких машиністів на приміських, дальніх і вантажних поїздах, а також підвищення зарплат машиністів приватних перевізників до рівня своїх колег з державного концерну Deutsche Bahn.

З Deutsche Bahn профспілці GDL вже вдалося досягти домовленості. Зі свого боку, представники приватних компаній відкидають саму ідею про єдину тарифну угоду через побоювання, що зрівнювання зарплат позбавить їх конкурентних переваг перед DB на ринку пасажирських перевезень.