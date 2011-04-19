У Мексиці 11 осіб загинули і 42 поранені в результаті автокатастрофи
09:39, 19 квітня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Мексиці щонайменше 11 осіб загинули і 42 дістали поранення у результаті великої автокатастрофи.
Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на представників місцевої влади, вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом у західному штаті Халіско.
За попередньою версією, водій вантажної машини втратив керування, виїхав на стрічну смугу на небезпечній ділянці автостради і зіткнувся з автобусом, а також ще з кількома автомобілями.
Потерпілим у результаті ДТП надано медичну допомогу. Близько 30 з них поки залишаються у лікарнях, відзначає NEWSru.
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