У Мексиці 11 осіб загинули і 42 поранені в результаті автокатастрофи

У Мексиці щонайменше 11 осіб загинули і 42 дістали поранення у результаті великої автокатастрофи.

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на представників місцевої влади, вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом у західному штаті Халіско.

За попередньою версією, водій вантажної машини втратив керування, виїхав на стрічну смугу на небезпечній ділянці автостради і зіткнувся з автобусом, а також ще з кількома автомобілями.

Потерпілим у результаті ДТП надано медичну допомогу. Близько 30 з них поки залишаються у лікарнях, відзначає NEWSru.