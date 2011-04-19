«Богдан» поставить Черкаській області 10 шкільних автобусів

Корпорація «Богдан», один з найбільших операторів автомобільного ринку України, виграла тендер на поставку 10 шкільних автобусів для Черкаської області в рамках загальнонаціональної програми «Шкільний автобус».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі корпорації «Богдан».

У повідомленні наголошується, що тендер виграла компанія «Хюндай Мотор Україна», що входить до складу корпорації, яка поставить замовнику автобуси «Богдан А69.04» на базі шасі автобуса Hyundai County.

Виробництво автобусів ведеться на ДП «Автоскладальний завод № 1» ВАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».

Сума контракту становить майже 3 млн. грн.

Також у повідомленні зазначено, що автобуси виробництва корпорації «Богдан» для перевезення школярів «Богдан А069.04» - єдині в Україні, які мають сертифікат відповідності транспортного засобу «Спеціалізований шкільний автобус» (решта автобусів випускаються за ТУ).

Автобус «Богдан А69.04» довжиною близько 7 м у модифікації «шкільний» розрахований на перевезення 21 пасажира (включаючи місце супроводжуючого). Автобуси мають рамну конструкцію, що забезпечує велику жорсткість корпусу. Економний турбований дизельний двигун з інтеркулером робочим об'ємом 3298 куб. см гарантує відмінну динаміку в місті і в передмісті і паливну економність. Енергопоглинаюча підвіска зі стабілізаторами поперечної стійкості забезпечують автобусу плавність ходу. Всі автобуси обладнані автономними опалювальними приладами салону Webasto.

Як повідомляв УНІАН, уряд України вирішив продовжити на 2011 рік державну програму «Шкільний автобус», дія якої завершилося в 2010 році.

На ці цілі уряд виділив 75 млн. грн. з державного бюджету на закупівлю орієнтовно 244 шкільних автобусів (у тому числі 16 спеціальних, з місцями для дітей з обмеженими фізичними можливостями) з урахуванням середньої вартості шкільного автобуса близько 300 тис. грн., зі спецфонду - 380 тис. грн.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена у лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

Корпорація в даний час має два сучасних заводи - з виробництва легкових автомобілів і малотоннажних вантажівок у Черкасах і автобусів та тролейбусів у Луцьку.