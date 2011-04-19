На Придніпровської залізниці збільшилася кількість пошкоджених вантажних вагонів

На Придніпровськійзалізниці у1-мукварталі 2011 р.зросла кількістьпошкоджених напромисловихпідприємствахівпортахвантажнихвагонів, що належатьпаркуПридніпровської залізниці.

ЯкповідомилиУНІАНупрес-центріПридніпровської залізниці,всьогопошкоджено292вагони,що на18більше,ніж у1-му кварталі 2010 р.

Середосновнихпричин пошкоджень- порушеннявимогГОСТ22235-76і технічнихумовпідчас завантаження(53%відзагальної кількості),незадовільнийстанпід'їзнихколій (19%),порушенняправилтехнічноїексплуатації,нормативів,інструкційпри маневровійроботі(14%).

Тривалого відновленнявимагаютьвантажнівагонипісля сходження зрейок.Такимчиномв 1-му кварталіп. р.бувпошкодженийкожен 5-йвагон.Найбільшесходженьвагонівзрейокзафіксованона Криворізькомузалізорудномукомбінаті,уВАТ«АрселорМітталКривийРіг»,ВАТ«Дніпропетровськийметзаводім.Петровського»,ВАТ«ІнтерпайпНТЗ».

Станомна1 квітняПридніпровській залізницікомпенсовано83%збитків,завданихпошкодженнямвантажнихвагонів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter