«Укрзалізниця» запропонувала РЗ прискорити проходження вантажів через кордон

«Укрзалізниця» запропонувала ВАТ "Російські залізниці" (РЗ) активізувати роботу для спрощення і прискорення процедури проходження вантажів через держкордон.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці» з посиланням на генерального директора відомства Володимира КОЗАКА.

Згідно з повідомленням, для прискорення передачі вантажів на прикордонних переходах між Росією і Україною, оформлення документів «Укрзалізниця» і ВАТ "РЗ" домовилися до кінця цього року вжити заходів для вдосконалення існуючих технологій з попередньої передачі даних про підхід вантажів до прикордонних переходів у вигляді електронної накладної та інших супровідних документів.

"З липня «Укрзалізниця» вводить електронний документооборот у внутрішньому сполученні. РЗ вже 100% вантажоперевезень на території своєї країни здійснюють з використанням системи електронної транспортної накладної, правда, разом з паперовим варіантом. З 2004 року між залізничними адміністраціями Росії й України здійснюється електронний обмін даними. Тому наступним важливим етапом у зміцненні співпраці та вдосконаленні вантажних операцій стане взаємообмін між ВАТ "РЗ" і «Укрзалізницею» електронними документами. Таким чином, вантажні вагони не затримуватимуться в дорозі", - зазначив гендиректор.

Також українська сторона запропонувала своїм російським колегам відновити роботу спільної робочої групи з обміну електронними даними в рамках перевізних документів, а також доручити ТОВ «ТрансКонтейнер» і Українському державному центру транспортного сервісу «Лиски» створити дослідний полігон для організації пілотного проекту з інформаційному обміну, включаючи електронні перевізні та інші супровідні документи в електронному вигляді.