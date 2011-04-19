У Харківській області пасажироперевезення зменшилися на 0,3%

У Харківській області за січень-березень 2011 р. порівнянно з аналогічним періодом минулого року кількість перевезених усіма видами пасажирського транспорту пасажирів зменшилося на 0,3% - до 149,9 млн. пасажирів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в Харківській області, за цей період обсяг виконаної пасажирської роботи збільшився на 2,5% - до 2358,7 млн. пас./км.

За звітний період Південна залізниця відправила 15,5 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 1286,7 млн. пас./км. Порівняно з січнем-березнем 2010 року відправка пасажирів збільшилася на 1,5%, пасажирооборот - на 4,9%.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 29,0 млн. пасажирів, що на 20,6% менше, ніж за відповідний період попереднього року; послугами перевізників-юридичних осіб скористалося 21,1 млн. пасажирів - менше на 7,3%. Суб'єкти малого бізнесу-фізичні особи за січень-березень 2011 перевезли 7,9 млн. пасажирів - на 42,5% менше.

З аеропорту Харкова транспортною авіацією за звітний період відправлено 27,4 тис. пасажирів, у тому числі в міжнародному сполученні - 20,0 тис. пасажирів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відправка пасажирів у цілому збільшилася в 1,7 раза, в міжнародному сполученні - у 1,8 раза.

Харківський метрополітен перевіз 63,2 млн. пасажирів, у тому числі безкоштовно - 11,8 млн. пасажирів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість перевезених у метро пасажирів збільшилась на 1,3 млн. пасажирів (на 2,1%), а кількість пасажирів, перевезених безкоштовно, зменшилася на 4,8%.

Трамваями та тролейбусами міста в цілому перевезено 42,1 млн. пасажирів, що на 14,9% більше попереднього року. Частка пільгового контингенту, перевезеного трамваями і тролейбусами, становить 67,7% - 28,5 млн. пасажирів.