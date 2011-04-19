«Укрзалізниця» вже призначила 32 додаткових поїзди на травневі свята

Для забезпечення попиту на перевезення під час травневих свят «Укрзалізниця» вже призначила 32 додаткових поїзди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрзалізниці», зокрема, станом на 19 квітня 2011 року Південно-Західна залізниця призначила 9 поїздів, Придніпровська – 7, Південна – 6, Одеська – 5, Донецька – 3 і Львівська залізниця – 2 поїзди.

Також 14 поїздів призначено складом “Російських залізниць».

Складом Південно-Західної залізниці призначені поїзди: № 282/281 Київ–Сімферополь відправленням з Києва 27, 29.04, 2, 4, 6, 8, 11.05, з Сімферополя – 28, 30.04, 3, 5, 7, 9, 12.05; № 207/208 Київ–Ужгород відправленням з Києва 27, 28, 29, 30.04, 6, 7, 8 / 05, з Ужгороду – 28, 29, 30.04, 1, 7, 8, 9.05; № 219/220 Київ – Івано-Франківськ відправленням з Києва 30.04, з Івано-Франківська – 30.04; № 219/220 Жмеринка–Івано-Франківськ–Київ відправленням зі Жмеринки 9.05, з Івано-Франківська – 9.05; № 525/512 Київ–Мукачеве відправленням з Києва 28.04, з Мукачевого – 29.04; № 253 Київ–Львів відправленням з Києва 30.04; № 501/592 Київ–Львів відправленням з Києва 28.04, зі Львова – 29.04; № 529 Київ–Львів відправленням з Києва 29.04; № 58/57-296/295 Київ–Сімферополь–Жмеринка відправленням з Києва 30.04, з Сімферополя – 1.05; № 566/565-296/295 Київ–Сімферополь–Хмельницький відправленням із Києва 30.04, із Сімферополя – 30.04.

Львівська залізниця призначила наступні поїзди: № 147/148 Київ–Львів–Київ відправленням з Києва і Львова 30.04, 9.05; № 506-537/538 Львів–Київ–Ужгород відправленням із Львова 29.04, із Києва – 29.04.

Придніпровська залізниця: № 238/237-294/293 Сімферополь–Київ відправленням з Сімферополя з 20.04 по 12.05 щодня, крім 22, 24.04, із Києва з 21.04 по 13.05 щодня, крім 23, 25.04; № 146/145 Сімферополь–Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29.04, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11.05, із Києва – 28, 29, 30.04, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.05; № 248/247 Сімферополь–Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29, 30.04, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11.05, з Києва – 28, 29, 30.04, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12.05; № 522/521-58/57 Сімферополь–Київ відправленням із Сімферополя 28.04, із Києва – 29.04; № 536/535-510/509 Сімферополь–Львів відправленням із Сімферополя 29/04, із Львова 30/04; № 289/290 Дніпропетровськ-Київ–Сімферополь відправленням із Дніпропетровська 29.04, із Києва – 30.04; № 561/562-522/521 Дніпропетровськ–Київ–Запоріжжя відправленням із Дніпропетровська 29.04, із Києва – 30.04.

Одеська залізниця: № 432/431 Одеса–Харків відправленням із Одеси 29.04, 2, 6, 9.05, із Харкова – 30.04, 3, 7, 10.05; № 590/589 Одеса–Сімферополь відправленням із Одеси 28, 29.04, 2, 6, 8.05, із Сімферополя – 29, 30.04, 3, 7, 9.05; № 210/209 Миколаїв–Київ відправленням із Миколаєва 27, 28, 29.04, 3, 5, 9.05, із Києва – 28, 29, 30.04, 4, 6, 10.05; № 508/507 Одеса–Сімферополь відправленням із Одеси 29.04, 1.05, із Сімферополя – 30.04, 2.05; № 258/257 Одеса–Київ відправленням із Одеси 28, 29.04, 3, 5, 9.05 із Києва 29, 30.04, 4, 6, 10.05.

Донецька залізниця: № 524/523 Луганськ–Київ відправленням із Луганська 28.04, 3, 5, 9.05, з Києва – 29.04, 4, 6, 10.05; № 577/578-576/575 Донецьк–Київ відправленням із Донецька 28.04, 3, 5, 9.05, із Києва – 29.04, 4, 6, 10.05; № 525/526 Дебальцеве–Сімферополь відправленням із Дебальцевого 29.04, 6.05, із Сімферополя – 30.04, 7.05.

Південна залізниця: № 175/176 Харків–Сімферополь відправленням із Харкова 29, 30.04, 3, 9.05, із Сімферополя – 29, 30.04, 3, 9.05; № 545/546 Харків–Севастополь/Сімферополь–Харків відправленням із Харкова 29.04, із Сімферополя – 30.04; № 539/540 Харків–Сімферополь відправленням із Харкова 29.04, із Сімферополя – 30.04; № 563/278 Харків–Київ відправленням із Харкова 29.04, із Києва – 30.04; № 225/278 Харків–Київ відправленням із Харкова 29.04, із Києва – 29.04; № 219/220 Харків–Сімферополь відправленням із Харкова 28.04, із Сімферополя – 29.04.

Російські залізниці: № 259/96 Москва–Київ відправленням із Москви 29.04, із Києва – 29.04; № 259/126 Москва–Київ відправленням із Москви 30.04, із Києва – 1.05; № 587/252 Москва–Київ відправленням із Москви 29.04, із Києва – 29.04, 2.05; № 295/296 Москва–Київ–Брянськ відправленням із Москви 30.04, з Києва – 1.05; № 125/96 Москва–Київ відправленням із Москви 28.04, 6.05, із Києва 9.05; № 259/22 Москва–Київ відправленням із Москви 7.05, із Києва – 8.05; № 593/236 Москва–Київ відправленням із Москви 29.04, із Києва – 30.04; № 233/234 Москва–Севастополь (Сімферополь) відправленням із Москви 28, 29, 30.04, 1.05 (з Москви 28.04 до Сімферополя), із Сімферополя 29.04, із Севастополя 30.04, 1, 2.05; № 211/564 Москва–Харків відправленням із Москви 29.04, із Харкова – 30.04; № 235/464 Москва–Одеса відправленням із Москви 29.04, із Одеси – 30.04; № 29/30 Москва–Сімферополь відправленням із Москви 29.04, із Сімферополя – 30.04; № 287/594 Москва–Київ відправленням із Москви 30.04, із Києва – 1.05; № 187/96 Москва–Київ відправленням із Москви 7.05, із Києва – 7.05; № 21/22 Москва–Київ відправленням із Москви 2.05, із Києва – 3.05.