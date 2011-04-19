Обсяг експортних вантажів через Херсонську митницю збільшився

Обсяг експортних вантажів, що пройшли через Херсонську митницю, у І кварталі поточного року проти аналогічного періоду минулого року збільшився на 48%, а імпортних - в 2,2 раза.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Херсонської митниці Віталій БУЛЮК сьогодні на прес-конференції в Херсоні.

Зокрема, протягом січня-березня 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року відзначалося збільшення вагових показників на 23% і збільшення вартісних показників на 48%. Всього було оформлено 661 тис. тонн експортних вантажів загальною фактурною вартістю 1,7 млрд. грн.

Зростання показників дало збільшення обсягів оформлень необроблених лісоматеріалів на 57%, соєвих бобів - у 6 разів, макухи та інших відходів - на 25%.

Основними одержувачами експортних вантажів за вагою стали Туреччина (42%), Італія (10%) і Ізраїль (6%).

Також за вказаний період поточного року порівняно з відповідним періодом 2010 року спостерігається динаміка збільшення вагових показників імпортних вантажів на 91% і збільшення їх вартісних показників на 117%. Всього протягом січня-березня поточного року обсяг оформлень загального імпорту становив 110 тис. тонн загальною митною вартістю 668 млн. грн.

Основними напрямами імпорту за вагою в митниці є Туреччина (41%), Румунія (33%) і Росія (10%).

Всього у І кварталі 2011 року Херсонською митницею опрацьовано 932 звернення за визначенням митної вартості товарів, з яких 777 - стосовно товарів, що імпортуються і 155 - експортованим.

За вказаний період поточного року в Херсонській митниці здійснювали зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) 454 суб'єктів ЗЕД, з яких 243 зареєстровані на митниці. Загальна кількість акредитованих суб'єктів ЗЕД становить 725.